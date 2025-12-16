Marmara kıyısına kimyasal kuşatma

Ebru ÇELİK

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi sınırlarındaki eski NATO kabul limanı ve geri sahasına ilişkin imar planları bir kez daha gündeme getirildi. Özelleştirme İdaresi eliyle yürütülen hazırlıklar kapsamında, askeri kullanımın sona erdiği alanın yük limanı, kimyasal sanayi ve kimyasal depolama ekseninde yeniden planlanması öngörülüyor.

Yaklaşık 1 milyon 468 bin metrekarelik alanı kapsayan planlarda, bunun 873 bin metrekarelik bölümünün denizde dolgu ve tesis alanı, 589 bin metrekarelik kısmının ise karada liman ve lojistik geri sahası olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Uzmanlar, bu büyüklüğün küçük bir liman projesi değil, Marmara kıyısında geniş ölçekli endüstriyel dönüşüm anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

YAŞAMA KİMYASAL TEHDİT

Yerleşimle iç içe geçen kıyı hattında planlanan yük limanı ve kimyasal depolama alanlarının, deprem riski yüksek, zemini zayıf, yeraltı suyu hareketleri kırılgan bir bölgede yer alması tehlikeyi büyütüyor. Kıyı dolguları, kimyasal sızıntı ihtimali, kaza ve taşkın riskleri bir araya geldiğinde, Marmara Denizi ve çevresinde kümülatif bir çevresel tehdit oluşacağı uyarısı yapılıyor.

Marmaraereğlisi, yaz aylarında nüfusu 700 bine yaklaşan, kıyı turizmi, ikinci konut ekonomisi ve tarımsal üretimle ayakta duran bir ilçe. Bölge halkı, kimyasal depolama ve sanayi faaliyetlerinin hava, su ve toprak kirliliğini artırarak hem halk sağlığını hem de turizm ve tarımı geri döndürülemez biçimde etkileyeceğini vurguluyor.

YİNE DAYATILIYOR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu’ndan Dr. Cemal Polat, projenin daha önce de birçok kez gündeme geldiğini ve 35 kuruluşun oluşturduğu kent bileşenleri ile bölge halkının itirazları sonucu defalarca yargıdan döndüğünü hatırlattı.

Polat, sürece ilişkin şunları söyledi:

“Bu proje şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olumlu görülmüş ve yayınlanmış durumda. Ancak bize ulaşan resmi bir tebligat yok. NATO limanının tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Rahat durmuyorlar. İşin içine başka bir grup girmiş. Orayı sadece kimyasal likit depolama alanları yapmayı düşünüyorlar ve bu son derece tehlikeli.”

Bölgede bulunan Marmaraereğlisi BOTAŞ tesislerine dikkat çeken Polat, olası bir kazanın sonuçlarının görmezden gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Beyrut’ta yaşananları gördük. Burası Tekirdağ; Çorlu, Ergene, Marmaraereğlisi… Böyle bir bölgede sıvılaştırma ve depolama yapılması, olası bir kazada çok geniş bir alanı etkiler. Üstelik bu proje, mevcut 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planları’na ve “Tekirdağ Büyükşehir’in 1/25.000’lik planlarına da aykırı.”

DENİZ KİRLİLİĞİ VE GAZ RİSKİ

Polat, kimyasal maddelerin boşaltılması ve sıvılaştırılması sırasında yapılacak yıkama işlemlerinin Marmara Denizi’ni doğrudan kirleteceğini, açığa çıkabilecek gazların ise insan ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler yaratacağını vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR KARŞI ÇIKMALI

Meslek odaları ve çevre örgütleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni projeye açık biçimde karşı çıkmaya çağırıyor. TMMOB, Baro ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 35 kuruluşluk birliktelik, planların resmiyet kazanması halinde hukuki mücadeleyi yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Bölge halkı ise Marmara kıyısında kimyasal sanayi ve depolama dayatması yerine, tarım, turizm, kültürel miras ve ekosistem restorasyonunu esas alan kamusal ve sürdürülebilir bir gelecek talep ediyor.