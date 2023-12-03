Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçelerinde (Hayrabolu, Muratlı, Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy) yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.