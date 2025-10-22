Marmara, Trakya ve Ege ciddi su sıkıntısı çekiyor

Yanlış su politikaları, plansız kentleşme, madencilik faaliyetleri ve iklim krizi Türkiye’yi susuzluğa sürüklüyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) Prof. Dr. Yusuf Demir, Marmara, Trakya ve Ege bölgelerinde ciddi su sıkıntısı problemi olduğunu belirtti.

Gerekli tedbirlerin alınmadığı müddetçe su problemlerinin ciddi şekilde artacağını dile getiren Demir, “Dünyada devam eden küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ülkemizde aylardır süren kuraklık ve yağış rejimindeki düzensizlikleri yaşıyoruz. Bu durum, yaz aylarında birçok şehrimizde su kaynaklarında ciddi azalmalar meydana getirdi ve bazı şehirlerde su kısıntılarına neden oldu. Son olarak Bursa’da barajlardaki su seviyesi neredeyse sıfıra indi. Bu da hem su kesintilerini artırıyor hem de insanların yaşam, sağlık ve refah düzeyini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Ülke genelinde kış aylarında da kuraklık yaşanması ihtimalinden dolayı endişelendiğini belirten Demir, yetkilileri göreve çağırdı.