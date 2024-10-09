Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde kadın cinayetlerini protesto eyleminde 4 öğrenci gözaltına alındı

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in, Semih Çelik tarafından katledilmesi yurt çapında, özellikle de üniversitelerde protesto ediliyor.

Üç gündür devam eden eylemlerde iktidarın kadın cinayetlerine yönelik tutumu da eleştiriliyor. Bu akşam saatlerinde de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde buluşan öğrenciler, cinayetleri kınamak istedi. Ancak bölgeden olağanüstü önlem alan polisin ablukası ile karşılaştı. "Kadınlara değil katillere barikat" şeklinde slogan atan öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları, gözaltı sayısını 4 kişi olarak açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada da, "Marmara Üniversitesi önünde Ayşegül ve İkbal ve diğer kadın cinayetlerini protesto için toplanan arkadaşlarımızdan 4 kişi gözaltına alınarak vatan emniyete götürüldü. CHP Kadıköy Gençlik Örgütü üyesi arkadaşımızın da bulunduğu 4 kişi için Vatan Emniyet’e gidiyoruz. Direniş engellenemez. Polisler öğrenciler için değil katiller için var" ifadelerine yer verildi.