Marmara Üniversitesi'nde bir öğrencinin ülkücüler tarafından darp edilmesi Meclis gündeminde
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan bir öğrencinin ülkücü bir grup tarafından zorla alıkonulduğu ve falakaya yatırıldığı iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Taşkın, MEB’e yönelttiği 6 soruluk önergede, yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığını sordu.
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde Hukuk Fakültesi öğrencisinin saldırıya uğrayıp darp edilmesine ilişkin TBMM’ye soru önergesi verildi.
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin ülkücü bir grup tarafından zorla alıkonulduğu ve falakaya yatırıldığı iddiasını bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Taşkın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye verdiği 6 soruluk önergede, “Son yaşananlar, münferit bir olay olarak görülemez. Bu grubun üniversite yerleşkesi içinde kendine özel alanlara sahip olduğu ve benzeri tehdit ve şiddet olaylarının daha önce de yaşandığı biliniyor. Bu gruba üniversite yönetiminin ve idarecilerin göz yumdukları açık. Öğrencilerin şiddetsiz br ortamda eğitim görme hakkı bilerek baltalanıyor. Konunun takipcisi olacağız ve üniversitelerin şiddete ve baskıya teslim edilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Yüksel Taşkın MEB’e şu soruları yöneltti:
- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan bir öğrenciye şiddet uygulandığı iddiası hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?
- Kendilerini “Ülkücüler” olarak tanımlayan grubun diğer öğrencileri tehdit ettiği ve baskı uyguladığı iddiası hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?
- Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bir güvenlik zaafiyeti mi vardır?
- Rektör Mustafa Kurt’un, şiddet uygulayan bu grubun üyeleriyle basında yer alan fotoğrafları, kayırmacılık yapıldığına dair şüpheler uyandırmaktadır. Rektör Kurt’un konuyla ilgili açıklaması nedir?
- Üniversite yönetimi, belirli gruplar tarafından sistematik olarak tehdit edilen ve fiziksel şiddete maruz bırakılan öğrencisinin güvenliğini ve eğitim hakkına erişimini sağlamak için hangi tedbirleri almıştır?
- Üniversite yönetimi, kampüsün tüm öğrenciler için güvenli bir yaşam alanı olması için ne gibi tedbirler almaktadır?