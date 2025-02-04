Marmara Üniversitesi'nde bir öğrencinin ülkücüler tarafından darp edilmesi Meclis gündeminde

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde Hukuk Fakültesi öğrencisinin saldırıya uğrayıp darp edilmesine ilişkin TBMM’ye soru önergesi verildi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin ülkücü bir grup tarafından zorla alıkonulduğu ve falakaya yatırıldığı iddiasını bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Taşkın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye verdiği 6 soruluk önergede, “Son yaşananlar, münferit bir olay olarak görülemez. Bu grubun üniversite yerleşkesi içinde kendine özel alanlara sahip olduğu ve benzeri tehdit ve şiddet olaylarının daha önce de yaşandığı biliniyor. Bu gruba üniversite yönetiminin ve idarecilerin göz yumdukları açık. Öğrencilerin şiddetsiz br ortamda eğitim görme hakkı bilerek baltalanıyor. Konunun takipcisi olacağız ve üniversitelerin şiddete ve baskıya teslim edilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yüksel Taşkın MEB’e şu soruları yöneltti: