Marmara ve Ege'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye bir kez daha depremle sarsıldı. Akşam saatlerinde yaşanan deprem İstanbul ve çok sayıda kentte yurttaşları korkuttu.

6,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege'de birçok kentte şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 19.53'te Balıkesir-Sındırgı'da gerçekleşti.

Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sarsıntıya ilişkin yaptığı açıklamada "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz" dedi.

Ayrıntılar gelecek...