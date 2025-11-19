Marmara ve Ege'de fay çalışması başlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MATAM) "RV Sermet" gemisiyle, Marmara ve Ege Denizi'nde araştırılmamış aktif fayların incelenmesi hedefleniyor.

MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek yılın temel hedefinin Marmara Denizi ile çevresindeki şelf alanlarını incelemek olduğunu bildirdi. Yaltırak, bu bölgelerin bugüne kadar detaylı çalışılmadığını söyledi.

GELECEKTEKİ DEPREMLERİN OLASI ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK

Prof. Dr. Yaltırak, Marmara Denizi'ndeki çukurlar hakkında çok sayıda araştırma yapıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"100 metreden sığ olan, Marmara'nın yarısından fazlasını kapsayan şelf alanları hakkında çok az şey biliyoruz. Özellikle Güney Marmara şelfinde, aktif fayların yüzey izlerini keşfetmek istiyoruz. Araştırmalarımız Çanakkale Boğazı, Edremit Körfezi ile Dikili Boğazı’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsayacak, keşfedilmemiş faylar araştırılacak. Bu çalışmalar sonucunda fayların tekrarlanma periyotlarını, karakterlerini ve doğayı nasıl etkilediklerini belirleyeceğiz. Böylece gelecekteki depremlerin olası etkilerine dair daha net sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz."

"DENİZDE VE KARADA FAYLARIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ İNCELEYECEĞİZ"

Merkezin sadece deniz araştırmalarıyla sınırlı kalmayacağına işaret eden Yaltırak, karasal faylar ile deniz içindeki fayların bütünleşik şekilde inceleneceğini bildirdi.

Prof. Dr. Yaltırak, yaklaşık 3 sene sürecek projenin ilk yılında temel veri toplama çalışmalarına odaklanacaklarını, geminin yılda çok sayıda sefer yapmasını planladıklarını kaydetti.