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Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiği ifade edildi.

Güncel
  • 15.11.2024 12:39
  • Giriş: 15.11.2024 12:39
  • Güncelleme: 15.11.2024 12:40
Kaynak: AA
Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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