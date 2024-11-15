Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.