Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak etkili oldu: Kentleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Kuzey Ege için yaptığı kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale’de kısa sürede yoğunlaşan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ TRAFİĞİ ETKİLEDİ

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece’de Halkalı Caddesi’nde sürücüler yağmur suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İnönü Mahallesi’nde bulunan pazar yeri ise tamamen sular altında kaldı.

Sultangazi’de oluşan su birikintileri hem yayalara hem araçlara zor anlar yaşattı. Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalananlar metro çıkışlarında korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

BERGAMA'DA DERE TAŞTI

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda mahsur kaldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı.

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarma çalışması yürüttü.

Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE’DE EVLERİ SU BASTI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak sonrası bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar cadde üzerindeki su birikintileri nedeniyle evlerine girmekte zorlandı. İtfaiye ve belediye ekipleri tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale’de öğle saatlerinde etkili olan lodos, akşam saatlerine doğru yerini şiddetli sağanağa bıraktı. Lapseki ilçesinde su birikintileri trafikte aksamalara yol açarken, Gelibolu’daki sanayi sitesi ve Alaeddin Mahallesi’nde sokaklar sularla kaplandı.

Edirne’de öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı. Vatandaşlar binaların girişleri ile otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji’nin uyarıları sürerken, yetkililer vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.