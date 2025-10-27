Giriş / Abone Ol
Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Güncel
  • 27.10.2025 10:20
  • Giriş: 27.10.2025 10:20
  • Güncelleme: 27.10.2025 10:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yurttaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

