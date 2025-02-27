Marmara’da 7 bin ihlal

Haber Merkezi

İHD İstanbul Şubesi hazırladığı rapora göre, Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde son bir yıl içinde 7 bin 349 ihlal yaşandı, 32 tutsak yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 2024 yılında yaşanan hak ihlalleri raporunu şube binasında düzenlenen toplantıyla açıkladı.

Açıklanan rapora göre, şubeye 2024’te 24’ü Marmara, 26’sı Marmara dışı cezaevi, 2’si başka ülke cezaevi olmak üzere 280 başvuru yapıldı. Raporda, Marmara Bölgesi cezaevlerinde 5 bin 782, Marmara dışı cezaevlerinde 1681 ihlal, başvurulardan ve basın yoluyla ulaşılan bilgi sonucunda 2024 yılında toplam 7 bin 349 ihlal yaşandığı kaydedildi.