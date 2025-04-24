Marmara’da deprem fırtınası: Bu sarsıntı sadece ikaz

Haber Merkezi

Bilim insanlarının uzun zamandır uyarıda bulunduğu Marmara Depremi dün kendini kendini hatırlattı. İlki Silivri açıklarında olan 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul’da 12.49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 saniye hissedilen deprem büyük panik yarattı. Deprem çevre illerde de hissedilirken bu depremin hemen ardından 5,9 büyüklüğünde yeni deprem oldu.

Gün içinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. İstanbul’da panik ve korku nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle 151 kişinin yaralandığı belirtildi. İBB Başkanı Ekrem imamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hız kazanan Kanal İstanbul Projesi başta olmak üzere talana ve ranta yatırım yapan ancak toplanma alanlarından, kötü bina stokuna dek bir adım atmayan iktidarın bu tutumu bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, "Kanal’ı bırakın bir an önce önlem alın" çağrısı yaptı.

Bugünün BirGün'ü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 12.49’da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Toplam deprem sayısı ise 50’yi geçti.

PARKLARA ÇADIR KURULDU

Deprem İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Edirne, Trakya, Balıkesir gibi çok sayıda ilde de hissedildi. Depremin ardından kent genelinde yurttaşlar sokağa döküldü. Halk, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Beşiktaş Bebek’te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu.

Yurttaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Ancak her depremde olduğu gibi yine iletişim ağlarında kesintiler yaşandı. İstanbul Havalimanı’ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim Meydanı’nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından Meydanı ve Gezi Parkı’na akın etti. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerine girmek istemeyenler Gezi Parkı’na çadır kurmaya başladı.

ALTYAPI YİNE ÇÖKTÜ

Hemen her şiddetli depremin ardından altyapı sorunları ile yurttaşları mağdur eden GSM operatörler deprem ile birlikte yine hizmet veremedi. Bu durum bir kez daha tepkilere neden oldu. Depremin merkez üssü Silivri’nin belediye başkanı Bora Balçıoğlu, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İlk taramalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir" dedi.

ÇOK SAYIDA ARTÇI

Depremin ardından 50’nin üstünde artçı sarsıntı yaşandı. AFAD verilerine göre, İstanbul’da saat 09.13 itibarıyla artçı depremler yaşanmaya başladı. Yaşanan 44 depremin merkez üssü Silivri ve Büyükçekmece olarak kayıtlara geçti. Depremlerin büyüklüğü 6.2 ile 2.0 arasında değişti. 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Saat 15.17 sıralarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AĞIR YARALANDI

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada "Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Depremin merkez üssü Silivri’ye yakın bir noktadaki Tekirdağ’da vatandaşlar depremde panik yaşadı. Bu panik sırasında iki kişi balkondan atlayarak, bir kişi de deprem sırasında kaçarken düşerek yaralandı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi’nde oturan Muharrem Şenyüz de deprem sırasında kaçmaya çalışırken yere düştü. Kafasını duvara çarparak ağır yaralanan Şenyüz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı’nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü. İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak’ta bulunan 5 katlı Neşe Apartmanı ile bitişiğindeki 5 katlı Sönmez Apartmanı arasında, depremin ardından açıklık oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar binayı tahliye etti. Bina sakinlerinden Emre Mustaoğlu, basın mensuplarına 2019’daki Silivri depreminde iki binanın arasının bir miktar açıldığını söyledi. Mustaoğlu, "Açılmanın bir miktar daha arttığını düşünüyoruz. Ayrıca bizim binamız biraz geriye doğru yattı’’ değerlerdirmesini yaptı.

BAKANLAR İSTANBUL’DA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu arayarak deprem ile ilgili bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul AFAD Merkezi’nde toplantı yaptı.

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UZMANLAR İKİYE AYRILDI

Yaşanan depremlerin ardından "Bu deprem beklenen İstanbul depremi mi?" sorularını da gündeme getirdi. Bilim insanları ikiye bölündü. Uzmanların bir kısmı "Bu büyük İstanbul depremi değil" yorumları yaparken bir kısım ise "Kırılma tamamlandı" değerlendirmesini yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, aslı depremin daha büyük ve 7’nin üzerinde olacağını belirterek uyarıda bulundu: “İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak. Deprem, deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir. "Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı."

BÜYÜK DEPREM DEĞİL

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu da İstanbul için öngörülen büyük depremin olmadığını söyledi. Sucuoğlu, “Veri olarak elimizde fay haritası var. Bir ucu kırılmış, bunun detayları daha sonra açığa çıkacaktır. Kırılmayan çok büyük kısmı duruyor. Bu da kırılacak. Büyük deprem 7’nin üzerinde bekleniyor. Bu fayın tek seferde mi yoksa birkaç seferde mi kırılacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

1999 yılının ardından devlet okullarının büyük bir kısmının güçlendirildiğini belirten Sucuoğlu, “Güçlendirilen okullarda can güvenliği sağlanmıştır. Ama bizim zayıf halkamız konutlar. Marmara içinden geçen fay, kıyıya 20 km mesafesinde. Depremin etkisi mesafeyle azalır. Kıyıdaki ilçeler daha riskli. Eğer 6 Şubat depreminde yıkılan binalar 50 yıl önceki yönetmeliğe göre yapılsaydı, bir kişi bile ölmezdi” ifadelerini kullandı.

ÖNCÜ DEPREM

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise “Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6’ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bu gerçekleşen deprem de onlardan biri. Bu depremin öncü ve artçı depremleri yaşandı. Artçılar yaşanmaya devam edecek. 1 hafta içinde 5.2 büyüklüğe varacak artçı depremler olacaktır. Bu deprem beklediğimiz deprem büyüklüğünden daha az. Bu deprem denizin içinde gerçekleşti ve yaklaşık 17 saniye sürdü. Denizin için 7-10 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldiğini tahmin ediyoruz ancak biriken gerginliği boşaltmak için yeterli değil” dedi.

KIRILMA TAMAMLANDI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise İstanbul depreminin 6-6.5 şiddetinde meydana geleceğini savunurken Kumburgaz fayında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremle riskin ortadan kalktığını söyledi. Yaşanan depremin Çekmece bölgesi ve Haramidere’deki heyelanlı bölgelerde bulunan binaların zemininde hasar oluşturmuş olabileceğini anımsatan Üşümezsoy, 6.2’li depremin 7.5 şiddetinde etki yarattığını söyledi. Yaşanan depremle faylardaki kırılmanın tamamlandığını ifade eden Üşümezsoy, ‘‘Marmara’da depremler bitti’’ dedi. Üşümezsoy, katıldığı Halk TV canlı yanında şöyle konuştu: “Kumburgaz’a, Silivri’ye ve Çekmece’ye doğru bakın. Oralardaki heyelanlı zeminlerde ne olmuştur? Sorun oradadır. Ama başka bir deprem riski yok. Marmara’da bitti depremler. 1894’te oldu. Bütün Doğu Marmara bitti. 1912’de Tekirdağ Silivri kırıldı. Bu fay da onun ucunda kırılmayan bir bölgeydi. Silivri’den kuzeye doğru gelen, doğuya giden bir faydı. Benim tam beş kitapta yazdığım haritadaki ‘deprem olur’ dediğim yerde olan deprem."

EVLERE GİRMEYİN

Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimi Doktoru Savaş Karabulut, Evrensel’e yaptığı değerlendirmede artçı depremlerin bir süre daha hatta önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Karabulut, ‘‘Hasar almış binalar olabilir, hatta yıkılmış, göçen bina bile olabilir. O yüzden binalara girmemekte elektrik, su, doğal gaz vanalarını kapatıp tahliye etmek ve yetkililerden haber almak gerekiyor. Bu deprem Kumburgaz fay hattı üzerinde olmuşsa lokasyon tam olarak revize edilecek tekrar, bu daha büyük depremin habercisi de olabilir. O yüzden insanların şu anda evlerine girmemesinde fayda var” dedi.

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Kaypak, Marmara’da 1999 depreminden beri görülen en büyük deprem olduğunu belirterek ‘‘Sığ bir deprem bu. Bu bölgeyi etkileyebilecek ya da şiddetini arttırabilecek bir özellik. Ama buna, öncü şok diyebiliriz. Çünkü bu deprem olduktan sonra 6.2 büyüklüğünde aynı noktada başka bir deprem meydana geldi. Yani, zamansal ve mekansal olarak çok dar bir aralıkta meydana geldiği için buna öncü şok diyebiliyoruz. Bu, beklenen bir Marmara Depremi mi? Bana kalırsa değil çünkü beklenen Marmara Depremi, daha büyük bir kırık oluşturacağı, daha şiddetli meydana geleceği, 7’nin üzerinde olacağı öngörülüyor’’ diye konuştu.