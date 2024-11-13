Marmara’da dört bin pina

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin yürüttüğü MAR-PİNA ve MAR-ÇAYIR projelerinin sonuç toplantısında, Marmara Denizi’ndeki 1300 kilometrelik kıyı şeridinde 4 bin 300’den fazla ‘pina’ (deniz tarağı) tespit edildiği ve yüzde 90’ının canlı olduğu açıklandı. Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülüyor.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırlarının karbon yutma kapasitesi ve oksijen üretimi ile Marmara Denizi’ndeki oksijen seviyesini artırmadaki kritik rolüne dikkat çekerek, müsilaj sorununa karşı bu ekosistemlerin korunmasının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sarı, Marmara Denizi’nde 600’den fazla dalış yaparak, kıyılarda yoğun pina dağılımı tespit ettiklerini belirtti. "Bir pina saatte 6 litre suyu filtreliyor; deniz çayırları ise günde metrekare başına 10 litre oksijen üretiyor" diyen Sarı, Marmara’nın atık yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti. Projelerin devam edeceğini belirten Sarı, toplu ölümlerden sorumlu patojenlerin izlenmeye devam edeceğini de ekledi.