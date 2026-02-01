Marmara’da fırtına, Trakya’da yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara için kuvvetli fırtına, Trakya için de yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşacak fırtınada yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü, Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Duyuruda, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TRAKYA'DA KUVVETLİ KAR BEKLENİYOR

Trakya için de yoğun kar uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşabileceğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliğinin kentte beklenen fırtınayla ilgili yayımladığı uyarıda şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."