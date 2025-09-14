Marmara’da harca geriye dönük zam

İlayda SORKU

Marmara Üniversitesi’nde öğrenciler, geçen yıl ödedikleri harçlar üzerinden ek ödeme talep edilmesiyle karşı karşıya kaldı. Mühendislik Fakültesi’nde geçen sene dönemlik 800 TL’yi aşkın harç ödeyen öğrenciler, bu ödemenin yeterli olduğu iki dönemde de sorunsuz bir şekilde ders kaydını yaptırabilmişti. Ancak bu yıl üniversite, geçen yılki harcı yaklaşık 1200 TL’ye yükseltti ve geriye dönük ek ödeme talep etti.

Öğrencilerin bu yıl ödemesi gereken yaklaşık 1800 TL’lik zamlanmış harç ücretinin üzerine geriye dönük borç eklenince toplam borç 2 bin 600 TL’ye dayandı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ise geçen yıl 677 TL harç ödeyen öğrencilere yaklaşık 340 TL borç çıkarıldı. Bu yılın harcı 1452 TL’ye yükselirken öğrencilerin ders seçebilmek için geriye dönük borçla birlikte ödemesi gereken tutar 2 bin 100 TL’yi aştı.

Geriye dönük borç çıkarılmasının ardından üniversitenin Öğrenci İşleri ile görüşen gençlere, ödenmeyen harçların ders kaydı için engel teşkil ettiği belirtildi. Harç ödenen tüm bölümler için uygulamanın geçerli olduğu öğrenildi. Öğrenciler geriye dönük ek ödeme talep edilmesine tepki gösterdi. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden bir öğrenci, “Geçen yıl ödediğimiz harç yeterliydi, ancak şimdi geriye dönük fark isteniyor. Üstelik bu yılki harç da zamlı. Bu durum ekonomik olarak ciddi bir yük oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ZAM

Kendilerinden hem bu yılın harcının üzerine eklenen 400 TL farkın ödenmesinin beklendiğini vurgulayan bir mühendislik öğrencisi şunları aktardı: “Harcı yatırmazsan ders kaydı yaptıramıyorsun. Geçen sene dönem başına 800 lira ödedik ve okula devam ettik. Bu sene zaten bu ücrete yüzde 50’den fazla zam yapmışlar. Bir de üstüne geçen seneki harca yüzde 50 daha zam yapmışlar. Dolayısıyla bu sene ödeyeceğimiz toplam harcımız yüzde 100’den fazla zamlanmış oldu.”

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan bir başka öğrenci ise, “Harçlara geriye dönük zam yapılıp bir gecede borçlu çıkarılmamızı kabul etmiyorum. Zaten ülkede ekonomik koşullar ağır; kira, ulaşım, yemek derken çoğumuz okurken çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Alınan bu kararla üniversite yönetimi öğrencileri krizin ortasında bırakıyor. Ülkemizde her geçen gün artan ekonomik krizin bedelini öğrenciler ödemek zorunda kalıyor” diye konuştu.

Marmara Üniversitesi’nin ülkenin en çok ödenek alan üniversiteler arasında olduğunu hatırlatan öğrenci, “Üniversitenin öğrencileri kâr elde etme amacı olarak görmesini kabul etmiyoruz. Ekonomik koşullardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımızın olduğu üniversitelerde alınan bu kararlar gençleri geleceksizleştiriyor. Ben okurken aynı zamanda çalışmak zorunda kalan bir öğrenci olarak parasız eğitimin ne kadar önemli ve öncelikli bir talep olduğunu bir kez daha anlıyorum” ifadelerini kullandı.

***

KARARI İŞARET ETTİLER

Öte yandan konuya ilişkin üniversiteden BirGün’e yapılan açıklamada 9 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı işaret edildi. Karara göre, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı bir buçuk katı olarak alınacak. Ancak yine aynı yönetmelikte kararın 30 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Üniversite uygulamanın kendilerine özgü olmadığını ve diğer üniversitelerde de aynı uygulamanın gerçekleştirileceğini ileri sürerken kararda geriye dönük borçlandırmaya ilişkin bir ibare yer almıyor.