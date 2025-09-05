Giriş / Abone Ol
Marmara’da poyraz etkisi: 7 gemi açıkta bekliyor

Marmara Denizi’nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 7 gemi açıkta beklerken, sahilde kırmızı yosun birikintileri oluştu. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 05.09.2025 12:14
  • Giriş: 05.09.2025 12:14
  • Güncelleme: 05.09.2025 12:15
Kaynak: AA
Marmara’da poyraz etkisi: 7 gemi açıkta bekliyor
Fotoğraf: AA

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

