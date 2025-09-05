Marmara’da poyraz etkisi: 7 gemi açıkta bekliyor

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.