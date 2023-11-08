Marmara’daki depremin ardından Naci Görür’den açıklama

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

Marmara Denizi’nde deprem oldu. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23.05’te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu (bknz: Şekiller). Deprem deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil… pic.twitter.com/cmN7aKXUlC — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 7, 2023

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, “Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.