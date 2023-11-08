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Marmara’daki depremin ardından Naci Görür’den açıklama

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

Güncel
  • 08.11.2023 01:15
  • Giriş: 08.11.2023 01:15
  • Güncelleme: 08.11.2023 01:20
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara’daki depremin ardından Naci Görür’den açıklama
AA

Marmara Denizi’nde deprem oldu. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23.05’te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, “Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizinde 4,1 büyüklüğünde deprem
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