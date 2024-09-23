Marmaraereğlisi Belediyesi, 'Narin Minik Kalpler Okul Öncesi Kursu' açtı

Marmaraereğlisi Belediyesi, Narin Minik Kalpler Okul Öncesi Kursu’nu hizmete açtı.

Kurs, Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası’nda Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde yer alarak faaliyete geçti.

Açılış töreninde konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, çocukların eğitimine verdikleri önemi vurgulayarak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her adımında yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kurs ile çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenebilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyoruz. İlçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak bu tür eğitim projelerine devam edeceğiz” dedi.

BOZKURTER: VAATLERİMİZDEN YALNIZCA BİR TANESİYDİ

Bozkurter, kursun açılışını coşkuyla gerçekleştirdiklerini ve miniklerin burada hem öğrenme imkânı bulacaklarını hem de yeni arkadaşlıklar kuracaklarını belirterek şunları söyledi: “Bu projeyle, hazırlık eğitimi almayan hiçbir çocuğumuz kalmasın istedik. Özel okullara yüksek ödemeler yapmadan, sosyal demokrat belediyelerin bünyesinde yer alan okul öncesi eğitim hizmetini biz de ilçemize kazandırıyoruz. Bu, seçim vaatlerimizden yalnızca bir tanesiydi."

NARİN’İN İSMİ MARMARAEREĞLİSİ’NDE YAŞAYACAK

Bozkurter, kursa ismini verdikleri Narin Minik Kalpler Okul Öncesi Kursu’nun, öldürülen Narin Güran'ın anısını yaşatacağını belirtti.

Ayrıca, Sultanköy’de Türkan Saylan’ın ismini taşıyacak olan yeni bir okul öncesi kursu daha açacaklarını, mevcut belediye binasında bulunan kursu da yenileyerek Zübeyde Hanım Kursu olarak hizmete sunacaklarını açıkladı.

Eğitime yönelik projelerinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Bozkurter, İlköğretim Haftası’nda birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye desteği sağladıklarını ve LGS ile YKS’ye hazırlanan öğrencilere de Akademi Kart desteği vererek sınava hazırlık süreçlerinde yanlarında olacaklarını ifade etti.

“Her şeyin çok güzel olacağını biliyorum” diyen Bozkurter, okul öncesi kursunda eğitim alacak tüm çocuklara başarılar diledi.