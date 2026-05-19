Marmara’nın altında başka bir dünya: Denizin altındaki yaşam görüntülendi

İstanbul Büyükada ve çevresindeki sualtı yaşamı, Marmara Denizi’nin derinliklerinde süren renkli ekosistemi gözler önüne serdi.

Bölgedeki dalışlarda mercan kayalıklarının arasında balıklar, vatozlar, ıstakozlar, yengeçler, deniz tavşanları ve anemonlar görüntülendi. Dalgıçların kaydettiği kareler, Marmara’nın tüm baskılara rağmen zengin sualtı canlılığını koruduğunu ortaya koydu.

Mercan kayalıkları, Marmara Denizi’nin hâlâ canlılığını koruyan sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

Büyükada açıklarında yapılan dalışlarda çok sayıda deniz canlısı bir arada görüntülendi.

Sualtındaki renkli yaşam, Marmara’nın yalnızca kirlilik ve müsilajla anılmadığını da gösteriyor.

Vatozlardan deniz tavşanlarına kadar birçok tür, İstanbul kıyılarındaki biyolojik çeşitliliği gözler önüne serdi.

Büyükada çevresi, sualtı fotoğrafçıları ve dalış tutkunlarının önemli noktalarından biri olmayı sürdürüyor.