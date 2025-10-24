Marmara’nın batısı için ‘fırtına’ uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırıp Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) esmesinin beklendiği bildirildi. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI