Marmara’nın batısı için 'fırtına' uyarısı

Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından fırtınaya ilikin açıklama yapıldı.

Açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne’nin güneyinde (Enez, Keşan, Meriç, Uzunköprü ve İpsala) doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti