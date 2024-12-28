Marmaray'da 4 günde 2. intihar
İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30'da bir kişinin intihar ettiği belirtildi. İntihar nedeniyle trenlerin çalışma saatlerinde aksama yaşandı. Marmaray tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi. 24 Aralık'ta da Bostancı istasyonunda da bir kişi intihar etmişti.
Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir kişi intihar etti.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, olayın saat 15.30'da yaşandığı ifade edildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Olaydan 1 saat sonra yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.
Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. https://t.co/NWTUWeK9jC— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 28, 2024
Öte yandan 24 Aralık'ta Marmaray Bostancı istasyonunda saat 12.19 sıralarında kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atlayarak intihar etmişti.