Marmaray'da arıza: Seferler durdu

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da teknik arıza meydana geldi.

Halkalı yönüne gitmekte olan Marmaray treni, Üsküdar İstasyonu’nda beklenmedik bir şekilde durdu.

Trenden indirilen yolcular, istasyonda beklemeye başladı. Duraklarda yoğunluk oluştu.

TCDD'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Son dönemde Marmaray’da yaşanan aksaklıklar yurttaşların tepkisine yol açarken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.