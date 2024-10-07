Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde Marmaray seferleri teknik bir arıza olduğu gerekçesiyle bir süre yapılamadı.

İstanbul’un sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray’da ilk iş gününde arıza meydana geldi.

Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlenedi.Trene binemeyen yolcular, duraklarda yoğunluk yaşadı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi.

Açıklamada, "Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir" denildi.