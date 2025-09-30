Marmaray'da babaya çocuklarının yanında yumruk atan sanığa verilen ceza belli oldu

Marmaray'da 46 yaşındaki Deniz Eroğlu’nu çocuklarının yanında darp eden 50 yaşındaki Ekrem Dur'a 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ilk duruşma yapıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ekrem Dur, "Olay tarihinde ben Marmaray’a Yenikapı’dan eve gitmek için bindim. Deniz Bey Bostancı taraflarında Marmaray’a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti. Sonra ben inmek için kapıya yaklaştığımda Zehra isimli kızın hüngür hüngür ağladığını gördüm. Deniz Bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu az bile yaptım. Sana ne, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim' dedi. Ben de, 'Hepimiz kapı ağzında duruyoruz Marmaray kalabalık bu suç değil ki' deyince, 'Uzatma işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim' dedi. Sonra içeride tehdit etmeye başladı. İçeride herkesten bir ses çıkmaya başlayınca tansiyon yükseldi. Ben de kavga edeceğiz düşüncesiyle istemsiz bir şekilde vurdum. 50 yaşındayım. Böyle bir olayla karşılaşmadım. 28 senedir de aynı yerde çalışıyorum. Deniz Beyden de özür dilerim. Böyle bir olay yaşandığı için de pişmanım, affınıza sığınırım" dedi.

"ATILAN İFTİRALAR YUMRUKTAN DAHA ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

Müşteki Deniz Eroğlu ise, "Oradaki beyaz şapkalı kadın Ekrem beye 'Konu kapandı, neden açıyorsunuz' dedi. Sonra Ekrem bey daha çok sinirlendi ve 'Aşağı gel, seninle aşağıda konuşacağız' dedi. Kavga niyetinde olduğunu anladığım için 'Çocuklarım var, bu şekilde sizinle konuşamam' dedim. Çocuklarım kelimesini duymazlığa geldi. Yüksek sesle konuşmaya başladı. Çok yüksek sesle bağırarak çocuklarımı korkuttu. Sonrasında arka taraftan İbrahim Bey konuya dahil oldu. Olay sırasında tren devamlı hareket ettiği için çocuklarımı güvenli şekilde tutmaya çalışıyordum. İbrahim Beye, 'Çocuklarım var, konuşamıyorum' derken, Ekrem Bey beni kendine doğru çekti ve trenden aşağı indirmeye çalıştı. Kolumu çekti, sonrasında yumruk attı ve kaçtı. Burnum kırıldığı için kanamaya başladı. Çevredekiler burnumun kanamaması için tampon görevi görecek peçete verdiler. Şikayetçiyim. Özellikle atılan iftiralar beni yumruktan daha çok üzmüştür" dedi.

"PİŞMANIM"

Sanık Ekrem Dur son sözünde, "Biz de bu süreçte evimizde kalamadık. Binlerce tehdit aldık. Çocuklarımı okula gönderemedim. Şu anda eşimle birlikte psikiyatri ilaçları kullanıyoruz. 5 gün cezaevinde kaldım ta ki Zehra çıkana kadar. Ondan sonra insanlar peşimizi bıraktı. Çok sıkıntı yaşadık. Deniz Beyden tekrar özür diliyorum. Yaptığım olaydan dolayı pişmanım" dedi.

1 YIL 5 GÜN HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

Mahkeme, sanık Ekrem Dur’u, 'Haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Olay Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda 30 Mayıs Cuma günü saat 16.45 sıralarında meydana gelmişti.

İki çocuğuyla Marmaray'da seyahat eden Deniz Eroğlu ile Zehra A. arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştartışma sırasında trende bulunan Ekrem Dur (50), Deniz Eroğlu’nu darbetmişti.

Olayın ardından 'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan Ekrem Dur, sevk edildiği Nöbetçi Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince 31 Mayıs’ta tutuklanmış, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine 4 Haziran’da tahliye edilmişti.

Ekrem Dur hakkında, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.