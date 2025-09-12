Marmaray'da bir kişi intihar etti
Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi yaşamına son verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
İntihar vakası nedeniyle seferlerin tek yönlü ve gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."