Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Marmaray'da bir kişi intihar etti

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi yaşamına son verdi.

Güncel
  • 12.09.2025 17:04
  • Giriş: 12.09.2025 17:04
  • Güncelleme: 12.09.2025 17:07
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da bir kişi intihar etti
Fotoğraf: DepoPhotos

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti.

Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İntihar vakası nedeniyle seferlerin tek yönlü ve gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

BirGün'e Abone Ol