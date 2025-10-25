Marmaray'da bir kişi intihar etti!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti.

Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Saat 15.25 sıralarında yapılan açıklamaya göre, Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle intihar etti.

İntihar nedeniyle tren seferlerinin tek hattan yapıldığı belirtildi.

Marmaray'dan olaya ilişkin yapılan duyuruda ise, şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Üsküdar istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olupMarmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Marmaray tarafından saat 17.00'de yapılan açıklamada ise sefelerin çift hattan işletilmeye başlandığı ifade edildi.