Marmaray'da bir kişi intihar etti

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti.

Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Saat 11.30'da yapılan açıklamada, "Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" dendi.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de… — Marmaray (@Marmaraytcdd) April 7, 2026

Yolculardan alternatif güzergahları kullanmaları istendi.