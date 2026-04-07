Marmaray'da bir kişi intihar etti

Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda bir kişi, saat 11.30 sıralarında raylara atlayarak intihar etti.

Güncel
  • 07.04.2026 12:44
  • Giriş: 07.04.2026 12:44
  • Güncelleme: 07.04.2026 12:53
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti.

Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Saat 11.30'da yapılan açıklamada, "Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup  Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" dendi.

Bu yüzden seferlerde gecikme yaşandığı belirtildi.

Yolculardan alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

