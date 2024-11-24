Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi yaşamına son verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.
Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 24, 2024