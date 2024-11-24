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Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi yaşamına son verdi.

Güncel
  • 24.11.2024 11:14
  • Giriş: 24.11.2024 11:14
  • Güncelleme: 24.11.2024 11:26
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Fotoğraf: İHA (Arşiv)

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

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