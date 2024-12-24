Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray'da Bostancı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi.

Güncel
  • 24.12.2024 13:30
  • Giriş: 24.12.2024 13:30
  • Güncelleme: 24.12.2024 13:45
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Fotoğraf: İHA (Arşiv)

Marmaray'da istasyonda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Olay, Marmaray Bostancı istasyonunda saat 12.19 sıralarında meydana geldi.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Marmaray, son yaptığı açıklamada seferlerin başladığını aktardı.

BirGün'e Abone Ol