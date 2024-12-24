Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray'da istasyonda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Olay, Marmaray Bostancı istasyonunda saat 12.19 sıralarında meydana geldi.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 24, 2024

Marmaray, son yaptığı açıklamada seferlerin başladığını aktardı.