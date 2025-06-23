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Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Ataköy istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması sebebiyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenler tek hat üzerinde işletiliyor.

Güncel
  • 23.06.2025 11:42
  • Giriş: 23.06.2025 11:42
  • Güncelleme: 23.06.2025 11:47
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da intihar girişimi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Marmaray'ın Ataköy istasyonunda kimliği açıklanmaya bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Marmaray'da seferler Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat üzerinden yapılıyor.

Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

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