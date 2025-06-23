Marmaray'da intihar girişimi
Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Ataköy istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması sebebiyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenler tek hat üzerinde işletiliyor.
Marmaray'ın Ataköy istasyonunda kimliği açıklanmaya bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Marmaray'da seferler Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat üzerinden yapılıyor.
Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) June 23, 2025
Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.
Yolcularımıza önemle duyurulur.