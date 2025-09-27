Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Marmaray'da 'intihar' iddiası: 'Üzücü olay' diye duyuruldu

Marmaray Pendik durağında bir kişinin yaşamına son verdiği iddia edildi. Olayın saat 14.20 sıralarında gerçekleştiği ve Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu açıklandı.

Güncel
  • 27.09.2025 18:59
  • Giriş: 27.09.2025 18:59
  • Güncelleme: 27.09.2025 19:02
Marmaray'da 'intihar' iddiası: 'Üzücü olay' diye duyuruldu

Marmaray Pendik durağında bir kişi yaşamına son verdi. Yaşanan olay Marmaray resmi X hesabından duyuruldu.

Olayın saat 14.20 sıralarında gerçekleştiği ve Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu açıklandı.

"ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Marmaray'dan yapılan duyuruda ise "Marmaray Pendik istasyonunda saat 14.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimizde gecikme yaşanabilmektedir. Önemle duyurulur" denildi.

İntihar iddialarıyla gündeme gelen Ufuk Özkandan yeni açıklama
BirGün'e Abone Ol