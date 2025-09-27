Marmaray'da 'intihar' iddiası: 'Üzücü olay' diye duyuruldu

Marmaray Pendik durağında bir kişi yaşamına son verdi. Yaşanan olay Marmaray resmi X hesabından duyuruldu.

Olayın saat 14.20 sıralarında gerçekleştiği ve Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu açıklandı.

"ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Marmaray'dan yapılan duyuruda ise "Marmaray Pendik istasyonunda saat 14.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimizde gecikme yaşanabilmektedir. Önemle duyurulur" denildi.