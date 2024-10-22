Marmaray'da 'teknik arıza': Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da arıza olduğu açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmelerin yaşandığı aktarıldı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. denildi.

Öte yandan çok sayıda kişi arıza nedeniyle yaşanan gecikmelere tepki gösterdi.