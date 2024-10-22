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Marmaray'da 'teknik arıza': Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Marmaray'da arıza olduğu açıklandı. Seferlerde aksama yaşanıyor.

Güncel
  • 22.10.2024 09:12
  • Giriş: 22.10.2024 09:12
  • Güncelleme: 22.10.2024 09:13
Marmaray'da 'teknik arıza': Seferlerde aksama yaşanıyor
Fotoğraf: AA

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da arıza olduğu açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmelerin yaşandığı aktarıldı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. denildi.

Öte yandan çok sayıda kişi arıza nedeniyle yaşanan gecikmelere tepki gösterdi.

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