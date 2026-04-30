Marmaray'da yeni dönem: 3 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul ulaşımının kalbi Marmaray’da, gece yolculuklarını ve şehirler arası bağlantıyı kökten değiştirecek yeni bir dönem başlıyor! Daha önce sadece hafta sonları uygulanan ek seferler, Yüksek Hızlı Tren yolcularının talepleri ve artan yoğunluk üzerine haftanın her gününe yayıldı.

3 Mayıs itibarıyla hayata geçecek bu düzenleme, özellikle Ankara-İstanbul hattındaki yolcular için aktarma çilesini sona erdiriyor.

HER GÜNÜ KAPSAYACAK

İstanbul’un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, yolcu yoğunluğunu yönetmek ve entegrasyonu güçlendirmek amacıyla sefer saatlerinde tarihi bir değişikliğe gitti. Marmaray’ın resmi kanalları aracılığıyla duyurulan yeni karara göre, daha önce yalnızca cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler, artık haftanın tüm günlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Yapılan düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak. Ankara’dan saat 19.50’de kalkış yapan ve gece 23.58’de Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan yolcular, bu ek seferler sayesinde bekleme yapmadan Marmaray hattına aktarma yapabilecek. Böylece şehirler arası ulaşım ile kent içi raylı sistem arasındaki entegrasyon en üst seviyeye çıkarılmış olacak.

3 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen bu uygulama, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak uygulanmaya başlanacak. Belirlenen yeni takvime göre ek seferlerin hareket saatleri şu şekilde:

Gebze - Halkalı yönü: Saat 23.20’de hareket edecek.

Halkalı - Gebze yönü: Saat 23.28’de hareket edecek.