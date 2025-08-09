Marmaray'dan 1 saatte 2 açıklama: "Üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli yapılıyor"

Marmaray, Gebze hattındaki seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 08.28'de yapılan ilk açıklamada 'Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle' Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerin tek hat üzerinde ilerlediği ve Marmaray seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.

Saat 10.16'da yapılan açıklamada ise bu kez aynı hat üzerinde bulunan Darıc istasyonunda 'meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle' seferlerin yapıldığı ve Gebze-Darıca istasyonları arasındaki trenlerin tek hat üzerinden ilerlediği duyuruldu.