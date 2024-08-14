Marmaray istasyonunda kavga: 1 yaralı, 2 kişi gözaltına alındı

Pendik'te Marmaray istasyonunda turnikelerden kart basmadan geçmeleri nedeniyle güvenlik görevlisiyle aralarında çıkan kavgada 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün akşam saatlerinde Pendik'teki Marmaray istasyonunda kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, istasyona gelen M.T. ve S.G'nin turnikelerden kart basmadan geçmeleri nedeniyle kendilerini dışarı çıkaran güvenlik görevlisi Y.G. ile aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

İSTASYON SORUMLUSU YARALANDI

Kavgaya dönüşen tartışmada şüphelilerden S.G'nin güvenlik görevlisine yumruk atarak yanında bulundurduğu çuval içerisinden çıkardığı kesici aleti savurduğu, bu sırada kesici aletin isabet ettiği istasyon sorumlusu S.Ö'nün yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Kavga sırasında sorumluluk bölgesinde yanında bulundurduğu kurum silahını çıkaran güvenlik görevlisi Y.G'nin bir süre sonra silahını geri kılıfına taktığı, şüpheli S.G'nin elinden kesici aleti aldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN 22 SUÇTAN KAYDI VAR

Kavgaya karışan yaşı küçük S.G. ile kadın şüpheli M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgulamalarında çeşitli suçlardan 22 kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.