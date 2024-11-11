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Marmaray istasyonundaki güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu tabancayla vurdu

Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

Güncel
  • 11.11.2024 00:51
  • Giriş: 11.11.2024 00:51
  • Güncelleme: 11.11.2024 00:53
Kaynak: AA
Marmaray istasyonundaki güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu tabancayla vurdu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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