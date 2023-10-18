Marmaray kazılarında bulunan Bizans dönemi kalıntıları Sarayburnu Parkı'nda sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Marmaray kazılarında ortaya çıkan Bizans dönemi kalıntıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen ve bir kısmı arkeopark olarak kullanılacak Sarayburnu Parkı'nın ikinci etabında sergilenecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Marmaray kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntıların sergileneceği Sarayburnu Arkeopark, İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

İBB tarafından Sarayburnu Parkı yenilenirken, 2009 ve 2011 Marmaray kazılarında çıkarılan özgün eserler ile arkeoparkın da düzenlenmesi sağlanıyor.

- Kazılarda Geç ve Erken Roma dönemlerine ait kalıntılar bulundu

Kazılarda, Sirkeci İstasyonu doğu şaftındaki Büyük Halka'dan çıkarılan Bizans dönemi kalıntılarının ilk katmanında, 4'üncü ve 5'inci yüzyıl Geç Roma Dönemi'ne ait buluntulara rastlandı.

Dört sıra harçlı tuğla sırasının altında kaba yontu taş duvar ve hemen altından başlayan düzgün kesme taşlardan oluşturulmuş 5 sıra taş ve 2 sıra ahşap hatıl ile 2'nci ve 3'üncü yüzyıl Erken Roma Dönemi'ne ait kesme taş sıralı bir duvar bulundu.

Roma-Bizans dönemine ait yaşam kesitinin olduğu kalıntılar içerisinde, sokak kesiti, dış ve iç duvarlar, sütunlu cepheler, su kanalları, döşeme taşları, kuyu ve süs havuzu gibi yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.

Çalışmalarda ortaya çıkan kalıntılar, bir kısmı arkeopark olarak kullanılacak Sarayburnu Parkı'nın ikinci etabında sergilenecek.