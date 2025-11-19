Marmaray Küçüçekmece durağında bir yolcu raylara atladı

Marmaray'ın Küçükçekmece durağında bir yolcu raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından seferler aksarken Marmaray sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Marmaray tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Küçükçekmece istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."