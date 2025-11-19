Giriş / Abone Ol
Marmaray'ın Küçükçekmece durağında bir yolcu intihara kalkıştı. Marmaray açıklama yaptı.

  • 19.11.2025 19:20
  • Giriş: 19.11.2025 19:20
  • Güncelleme: 19.11.2025 19:26
Marmaray Küçüçekmece durağında bir yolcu raylara atladı
FOTOĞRAF: AA

Marmaray'ın Küçükçekmece durağında bir yolcu raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından seferler aksarken Marmaray sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Marmaray tarafından yapılan açıklama şöyle: 
"Sayın yolcularımız; Marmaray Küçükçekmece istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

