Marmaray Saatleri 2026 | Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri

İstanbul'un en önemli raylı ulaşım sistemlerinden biri olan Marmaray her gün milyonlarca İstanbullu yurttaşı Halkalı Gebze arasında şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yanıt oluyor. Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan Marmaray'ın ikinci etabının 12 Mart 2019 tarihinde açılmasıyla birlikte toplamda 76,6 kilometre uzunluğa ve 43 durağa sahip oldu. Marmaray Gebze'den ilk tren 06.05'de kalkarken Gebze'den kalkıp Halkalı istikametine devam eden son tren 22.50'de son seferini gerçekleştirmektedir. Halkalı İstasyonu'ndan Gebze istikametine ise ilk sefer 05.58'de son seferse 22.58'de gerçekleşmektedir.

Hafta sonu, hafta içi günlerinde gün fark etmeksizin sefer saatleri aynı olan Marmaray'ın gün içindeki sefer saatleri trafik durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Halkalı-Gebze arasında 15 dakikada bir sefer düzenleyen Marmaray'ın; metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunur ve toplam 43 duraklık mesafesini 115 dakikada tamamlamaktadır.

MARMARAY SAATLERİ 2026

MARMARAY GEBZE HALKALI İLK TREN SON TREN

Gebze'den Halkalı istikametine giden Marmaray seferinin duraklara göre planlanan ilk ve son tren sefer saatleri şu şekilde:

Gebze: 06:05 | 22:50 Darıca: 06:08 | 22:53 Osmangazi: 06:10 | 22:55 Fatih: 06:12 | 22:57 Çayırova: 06:14 | 22:59 Tuzla: 06:03 | 23:03 İçmeler: 06:06 | 23:06 Aydıntepe: 06:07 | 23:07 Güzelyalı: 06:09 | 23:09 Tersane: 06:11 | 23:11 Kaynarca: 06:14 | 23:14 Pendik: 06:02 | 23:17 Yunus: 06:04 | 23:19 Kartal: 06:07 | 23:22 Başak: 06:09 | 23:24 Atalar: 06:11 | 23:26 Cevizli: 06:14 | 23:29 Maltepe: 06:02 | 23:32 Süreyya Plajı: 06:04 | 23:34 İdealtepe: 06:06 | 23:36 Küçükyalı: 06:08 | 23:38 Bostancı: 06:10 | 23:40 Suadiye: 06:12 | 23:42 Erenköy: 06:00 | 23:45 Göztepe: 06:02 | 23:47 Feneryolu: 06:04 | 23:49 Söğütlüçeşme: 06:07 | 23:52 Ayrılıkçeşmesi: 06:10 | 23:55 Üsküdar: 05:59 | 23:59 Sirkeci: 06:03 | 00:03 Yenikapı: 06:07 | 00:07 Kazlıçeşme: 06:11 | 00:11 Zeytinburnu: 06:13 | 00:13 Yenimahalle: 06:02 | 00:16 Bakırköy: 06:04 | 00:18 Ataköy: 06:06 | 00:20 Yeşilyurt: 06:09 | 00:23 Yeşilköy: 06:11 | 00:25 Florya Akvaryum: 06:14 | 00:28 Florya: 06:16 | 00:29 Küçükçekmece: 06:19 | 00:33 Mustafa Kemal: 06:22 | 00:35

MARMARAY HALKALI GEBZE İLK TREN SON TREN

Halkalı'dan Gebze istikametine giden Marmaray seferinin duraklara göre planlanan ilk ve son tren sefer saatleri şu şekilde:

Halkalı: 05:58 | 22:58 Mustafa Kemal: 06:01 | 23:01 Küçükçekmece: 06:04 | 23:04 Florya: 06:07 | 23:07 Florya Akvaryum: 06:09 | 23:09 Yeşilköy: 06:12 | 23:12 Yeşilyurt: 06:14 | 23:14 Ataköy: 06:02 | 23:17 Bakırköy: 06:04 | 23:19 Yenimahalle: 06:06 | 23:21 Zeytinburnu: 06:09 | 23:24 Kazlıçeşme: 06:11 | 23:26 Yenikapı: 06:00 | 23:30 Sirkeci: 06:03 | 23:33 Üsküdar: 06:07 | 23:37 Ayrılıkçeşmesi: 06:11 | 23:41 Söğütlüçeşme: 06:14 | 23:44 Feneryolu: 06:02 | 23:47 Göztepe: 06:04 | 23:49 Erenköy: 06:06 | 23:51 Suadiye: 06:08 | 23:53 Bostancı: 06:11 | 23:56 Küçükyalı: 06:13 | 23:58 İdealtepe: 06:00 | 00:00 Süreyya Plajı: 06:02 | 00:02 Maltepe: 06:05 | 00:05 Cevizli: 06:08 | 00:08 Atalar: 06:10 | 00:10 Başak: 06:12 | 00:12 Kartal: 06:14 | 00:14 Yunus: 06:02 | 00:17 Pendik: 06:04 | 00:19 Kaynarca: 06:07 | 00:22 Tersane: 06:10 | 00:25 Güzelyalı: 06:12 | 00:27 Aydıntepe: 06:14 | 00:29 İçmeler: 06:15 | 00:30 Tuzla: 06:18 | 00:33 Çayırova: 06:22 | 00:37 Fatih: 06:24 | 00:39 Osmangazi: 06:26 | 00:41 Darıca: 06:28 | 00:43

MARMARAY PENDİK ATAKÖY İLK TREN SON TREN

Pendik'ten Ataköy istikametine giden Marmaray seferinin duraklara göre planlanan ilk ve son tren sefer saatleri şu şekilde:

Pendik: 06:09 | 20:39 Yunus: 06:12 | 20:42 Kartal: 06:00 | 20:45 Başak: 06:02 | 20:47 Atalar: 06:04 | 20:49 Cevizli: 06:06 | 20:51 Maltepe: 06:09 | 20:54 Süreyya Plajı: 06:11 | 20:56 İdealtepe: 06:13 | 20:58 Küçükyalı: 06:00 | 21:00 Bostancı: 06:03 | 21:03 Suadiye: 06:05 | 21:05 Erenköy: 06:07 | 21:07 Göztepe: 06:10 | 21:10 Feneryolu: 06:12 | 21:12 Söğütlüçeşme: 06:00 | 21:15 Ayrılıkçeşmesi: 06:03 | 21:18 Üsküdar: 06:07 | 21:22 Sirkeci: 06:11 | 21:26 Yenikapı: 05:59 | 21:29 Kazlıçeşme: 06:03 | 21:33 Zeytinburnu: 06:06 | 21:36 Yenimahalle: 06:08 | 21:38 Bakırköy: 06:10 | 21:40

MARMARAY ATAKÖY PENDİK İLK TREN SON TREN

Ataköy'den Pendik istikametine giden Marmaray seferinin duraklara göre planlanan ilk ve son tren sefer saatleri şu şekilde:

Ataköy: 06:09 | 21:54 Bakırköy: 06:12 | 21:57 Yenimahalle: 06:13 | 21:58 Zeytinburnu: 06:01 | 22:01 Kazlıçeşme: 06:03 | 22:03 Yenikapı: 06:08 | 22:08 Sirkeci: 06:11 | 22:11 Üsküdar: 06:00 | 22:15 Ayrılıkçeşmesi: 06:04 | 22:19 Söğütlüçeşme: 06:07 | 22:22 Feneryolu: 06:09 | 22:24 Göztepe: 06:11 | 22:26 Erenköy: 06:13 | 22:28 Suadiye: 06:01 | 22:31 Bostancı: 06:03 | 22:33 Küçükyalı: 06:06 | 22:36 İdealtepe: 06:08 | 22:38 Süreyya Plajı: 06:10 | 22:40 Maltepe: 06:12 | 22:42 Cevizli: 06:00 | 22:45 Atalar: 06:02 | 22:47 Başak: 06:04 | 22:49 Kartal: 06:07 | 22:52 Yunus: 06:09 | 22:54

MARMARAY PENDİK ZEYTİNBURNU İLK TREN SON TREN

Pendik'ten Pendik Zeytinburnu giden Marmaray seferinin duraklara göre planlanan ilk ve son tren sefer saatleri şu şekilde:

Pendik: 20:54 | 22:39 Yunus: 20:57 | 22:42 Kartal: 21:00 | 22:45 Başak: 21:02 | 22:47 Atalar: 21:04 | 22:49 Cevizli: 21:06 | 22:51 Maltepe: 21:09 | 22:54 Süreyya Plajı: 21:11 | 22:56 İdealtepe: 21:13 | 22:58 Küçükyalı: 21:15 | 23:00 Bostancı: 21:18 | 23:03 Suadiye: 21:20 | 23:05 Erenköy: 21:22 | 23:07 Göztepe: 21:25 | 23:10 Feneryolu: 21:27 | 23:12 Söğütlüçeşme: 21:30 | 23:15 Ayrılıkçeşmesi: 21:33 | 23:18 Üsküdar: 21:37 | 23:22 Sirkeci: 21:41 | 23:26 Yenikapı: 21:44 | 23:29 Kazlıçeşme: 21:48 | 23:33

Marmaray seferleri saat kaçta bitiyor?

Gebze-Halkalı arasında hizmet veren Marmaray seferleri 15 dakika aralıklarla hizmetini sürdürürken Ataköy-Pendik arasındaki Marmaray seferleri ise 8 dakika aralıklarla ek tren seferleri yapılıyor. Gebze İstasyonu'ndan kalkan son sefer 22.50'de çıkış yapıp biterken Halkalı İstasyonu'ndan kalkan son sefer 22.58'de çıkış yapıp seferini bitiriyor.

Marmaray seferleri saat kaçta başlıyor?

Gebze İstasyonu'ndan Halkalı istikametine ilk Marmaray seferi saat 06.05'te başlarken Halkalı İstasyonu'ndan Gebze istikametine ilk sefer saat 05.58'te başlıyor.

Marmaray 24 saat açık mı?

Marmaray seferleri 24 saat hizmet vermiyor. Sabah en erken 05.58'de seferine başlayan Marmaray son seferini ise 22.58'de gerçekleştiriyor.

Marmaray kaç dakikada bir kalkıyor?

Gebze ile Halkalı arasında hizmet veren Marmaray trenleri 15 dakikada bir kalkarken Ataköy Pendik arasında çalışan trenler 8 dakikalık aralıklarla seferlerini düzenliyor. Trenlerin kalkış dakikaları gün içerisindeki trafik durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Marmaray Durakları