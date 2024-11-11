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Marmaray seferlerinde aksama: Demiryoluna araç düştü

İstanbul'un önemli toplu taşıma araçlarından Marmaray'da demiryolu hattına araç düştü, seferlerde aksaklık yaşanıyor.

Güncel
  • 11.11.2024 17:36
  • Giriş: 11.11.2024 17:36
  • Güncelleme: 11.11.2024 17:45
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray seferlerinde aksama: Demiryoluna araç düştü
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da seferlerde gecikme yaşanıyor.

Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştü. Bunun üzerine Pendik-Maltepe arasındaki seferler gecikmeli yapılmaya başladı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur."

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