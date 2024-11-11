Marmaray seferlerinde aksama: Demiryoluna araç düştü
İstanbul'un önemli toplu taşıma araçlarından Marmaray'da demiryolu hattına araç düştü, seferlerde aksaklık yaşanıyor.
İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da seferlerde gecikme yaşanıyor.
Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştü. Bunun üzerine Pendik-Maltepe arasındaki seferler gecikmeli yapılmaya başladı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 11, 2024
Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır.
Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır.
Önemle duyurulur.