Marmaray’da makinistlerden iş bırakma eylemi: Seferler durdu, gerekçe ‘bakım’ olarak açıklandı

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünde hükümetle uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler eylemlerini sürdürüyor.

İstanbul'da Marmaray'da çalışan makinistler de, hükümetin kamu çerçeve protokolünde (KÇP) kamu işçilerine teklif ettiği yüzde 17'lik zam oranına tepki gösterdi.

Türk-İş'in eylem planı doğrultusunda iş bırakan işçiler, peronlarda "Direne direne kazanacağız" sloganını attı.

Marmaray'da görev yapan Kamu işçisi tren makinistleri eylem senaryoları kapsamında Marmaray trenlerinde 1 günlük iş bırakma eylemlerini gerçekleştiriyor.#marmaray #Kamuişçileri pic.twitter.com/pk8b0Ta9ln — Tren Makinistleri (@trenmakinisti) July 17, 2025

"BAKIM ÇALIŞMASI" DEDİLER

İş bırakma kararı nedeniyle seferlerde kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Pendik-Ataköy arası çalışan 1 gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışacak. Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel hattı ise bir gün süreli olarak kapalı olacak.

Marmaray'dan yapılan açıklamada ise şu açıklamalar yapıldı:

"Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır"

"Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel hattı, genel bakım çalışmaları yapılacağından 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle kapatılacaktır. "