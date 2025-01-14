Marmara’yı müsilaj vurdu, balıkçılar denize açılamıyor

HABER MERKEZİ

Marmara Denizi’nde yeniden görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyası), Tekirdağ’daki balıkçıların ağlarına yapışıp, zarar vermeye başladı.

Balıkçılar, müsilaj nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını ve zor durumda olduklarını söyledi.

70 yıldır balıkçılık yapan Aydın Şengül, ‘‘Bu sene ile birlikte ikinci kez müsilajla karşı karşıyayız. Müsilajdan dolayı ağlar yırtıldı, ağlarımızı tamir ediyorum. Müsilaj bizi etkiliyor; bundan dolayı balık Marmara’ya hiç girmedi. Balık Karadeniz’de kaldı. Marmara Denizi bitmiş durumda. 3 aydır balığa çıkamıyoruz’’ dedi.

İlçede 45 yıllık balıkçılardan Cezmi Koç ise ‘‘Müsilajdan dolayı verim yok. Ağlarımızın gözenekleri kapandığı için balıkta tutulmuyor. Müsilajın bir an önce temizlenmesini istiyoruz’’ diye konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden (NKÜ) Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer ise ‘‘Müsilajı oluşturan en büyük sebeplerden biri de denize deşarjlarla bırakılan azot ve fosfor. Bu azot ve fosfor yükünü Marmara Denizi’nden çekmediğimiz sürece, müsilaj problemleriyle zaman zaman uğraşmak zorunda kalacağız’’ dedi.

Prof. Dr. Tecer, müsilajı sadece balıkçıları etkileyen bir durum olarak algılamamak gerektiğinin altını çizerek, ‘‘Marmara Denizi’ndeki ekosistemin balık popülasyonunun, florasının ve faunasının etkilenmesi, Marmara Denizi’ndeki ekolojik sistemin bozulması, her yönüyle alarm zillerinin çaldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla müsilaj bir kader değil, bir sonuç. Bu sebepleri ortadan kaldıracak tedbirleri, sebepleri ortadan kaldıracak eylemleri almamız lazım’’ dedi.

Öte yandan Bursa’nın Mudanya ilçesinde kış mevsimine rağmen denizi müsilaj sardı. Denizde sahili kaplayan müsilaj tabakalarını gören yurttaşlar endişeli olduklarını söyledi. Nilüfer Çayı’nın Marmara Denizi’ndeki müsilajı tetiklediğini belirten Prof. Dr Mustafa Sarı ise buradaki tehlikeye geçtiğimiz hafta dikkat çekmişti.