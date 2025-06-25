Marmaris, 31 yıl sonra Avusturyalı misafirlerini ağırladı

(MUĞLA) - 31 yıl sonra ilk kez Avusturyalı bir turist kafilesini ağırlayan Marmaris, Avusturya basınında ve sosyal medya hesaplarında geniş yer buldu. Marmaris’e gelen Avusturyalı emekliler, ilçeye hayranlıklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde Marmaris Ticaret Odası, GETOB ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenen "3. Yaş Turizmi Zirvesi" meyvelerini vermiş ve 31 yıl aradan sonra ilk kez Avusturyalı emekli turist kafileleri Marmaris’e tatile gelmişti. 21 Nisan-21 Mayıs günleri arasında düzenlenen organizasyon kapsamında Avusturya Emekliler Derneği’ne bağlı 600’er kişilik dört ayrı kafile ilçenin doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve çevresini keşfetme imkanı bulmuştu.

Marmaris gezisini haberleştirildi

Ziyaretler yalnızca Marmaris’te değil, Avusturya medyasında da yankı uyandırdı. Ülkenin önemli gazetelerinden Kronen Zeitung, "Yaş, gezmek için engel değil" başlığıyla Marmaris gezisini haberleştirdi. Eva Lehner imzasıyla çıkan haberde Marmaris’in cazibesi, atmosferi ve sağladığı güvenli tatil ortamı öne çıkarıldı.

Haberde, "Yeşil, mavi ve beyaz, Marmaris'teki baskın renklerdir. Bu canlı kasaba, her daim yeşil dağ çam ormanlarıyla çevrili bir koyda yer alır. Deniz, en güzel mavi tonlarında parıldar ve küçük ve büyük tekneler ve yatlar suya beyaz bir renk katar. Avusturya Emekliler Derneği'nin artık efsanevi bahar buluşması için destinasyon olarak Marmaris'i seçmesi şaşırtıcı deği" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, gazetenin yanı sıra Avusturya Emekliler Derneği Başkanı Birgit Gerstorfer ve turu düzenleyen operatörün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar da ilgi gördü. Paylaşımlara yorum yapan ziyaretçiler, Marmaris’teki deneyimlerinden övgüyle bahsederken, çok sayıda Avusturyalı da gelecek yıl düzenlenecek tura şimdiden talip olduğunu belirtti.

"Attığımız adımların sonuç verdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor"

Bu gelişmelerin Marmaris turizmi için oldukça umut verici olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bölgemizin turizm sezonunu uzatmak ve çeşitlendirmek için yaptığımız çalışmaların, attığımız adımların sonuç verdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. 31 yıl sonra Marmaris’e gelen Avusturyalı turistlerin memnuniyeti ve ülkelerine gittiklerinde bu memnuniyeti diye getirmeleri çok önemli. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.