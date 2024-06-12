Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Güncel 12.06.2024 22:58 Giriş: 12.06.2024 22:58

Güncelleme: 12.06.2024 22:59 Kaynak: AA

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