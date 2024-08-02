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Marmaris açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

Ajans Haberleri
  • 02.08.2024 23:45
  • Giriş: 02.08.2024 23:45
  • Güncelleme: 02.08.2024 23:45
Kaynak: AA
Marmaris açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında tekne ve yelkenlide rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki gezi teknesi ile yelkenli teknede 2 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Sahil güvenlik ekibince 2 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Tıbbi tahliyesi yapılan kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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