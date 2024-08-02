Marmaris açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye
Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında tekne ve yelkenlide rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki gezi teknesi ile yelkenli teknede 2 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.
Sahil güvenlik ekibince 2 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Tıbbi tahliyesi yapılan kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.