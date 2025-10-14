Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.
Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Kent Politikaları Derneği ve Marmaris AKUT ekiplerinin destek verdiği, Velomaris Bisiklet ana sponsorluğunda Marmaris Bisiklet Derneğince düzenlenen yarışlar sona erdi.
Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisindeki 3,2 kilometrelik zorlu dağ parkurunda Türkiye'nin çeşitli illerinden 68 sporcu, pedal çevirdi.
Organizasyonda 12-13 yaş erkeklerde Murat Demirel, 12-13 yaş kızlarda Meryem Begsoy, 14-15 yaş erkeklerde Emir Toğuç, 16-17 yaş erkeklerde Arca Koyuncu, 18-25 yaş erkeklerde Serdar Kara birinci oldu.
"Annemle Pedallıyorum" kategorisinde Sultan Topçu/Hasan Ömer Topçu, "Babamla Pedallıyorum" kategorisinde ise Tolga Gök/Karya Gök birincilik elde etti.
Dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.