Marmaris, Avrupa'nın yeşil öncüleri arasında

(MUĞLA)- Marmaris, Avrupa Komisyonu’nun düzenlediği 2026 Avrupa Yeşil Öncüsü Akıllı Turizm Ödülleri kapsamında finale kalan şehirler arasında yer aldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Uzun süredir çevre dostu politikalar, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve doğaya saygılı kalkınma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil, tüm Marmaris halkının ortak emeğinin bir sonucudur" dedi.

Avrupa Komisyonu, 2026 yılı için "Avrupa Akıllı Turizm Başkenti" ve "Yeşil Öncü Akıllı Turizm" ödüllerinin finalistlerini açıkladı. Marmaris, yarışmanın "Yeşil Öncü Akıllı Turizm" kategorisinde finale kalan şehirlerden biri oldu. Turizmde sürdürülebilirlik, dijitalleşme, erişilebilirlik ve kültürel yaratıcılık gibi alanlarda örnek gösterilebilecek şehirleri öne çıkaran yarışmanın finali, kasım ayında Brüksel'de yapılacak. Final sunumunda Marmaris’i, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal temsil edecek.

26 şehir arasından seçildi

2026 Yeşil Öncü Akıllı Turizm Ödülü için 18 ülkeden 26 şehir başvurdu. Bunlardan yalnızca 8’i finale kalmayı başardı. Türkiye’den Marmaris’in yanı sıra Dubrovnik (Hırvatistan), Geestland (Almanya), Ibiza (İspanya), Laois (İrlanda), Mariagerfjord (Danimarka), Rebild (Danimarka) ve Tartu (Estonya) finale kalan diğer şehirler oldu. Öte yandan, 2026 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti unvanı için 12 ülkeden 32 şehir arasından Braga (Portekiz), Bruges ve Brüksel (Belçika), Cenova (İtalya), Leipzig ve Regensburg (Almanya), Tampere (Finlandiya) finalist olarak seçildi.

Finale kalan şehirler, 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek etkinlikte projelerini Avrupa jürisine sunacak. Kazanan şehirler tanıtım filmleri, sosyal medya kampanyaları ve çeşitli görünürlük destekleriyle uluslararası alanda tanıtılacak. Ayrıca şehirlerde #hashtag heykelleri yerleştirilecek.

"Türkiye’ye bu alanda birinciliği kazandırmak istiyoruz"

Finale kalmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’in bu önemli yarışmada Türkiye adına finalist olmasının, bölgenin sürdürülebilir turizm politikalarının uluslararası alanda takdir edildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Başvuru sürecinin Marmaris Belediyesi tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Ünlü, "Marmaris’in, Avrupa Komisyonu tarafından 2026 Avrupa Yeşil Öncüsü Akıllı Turizm finalistleri arasında gösterilmesi bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Uzun süredir çevre dostu politikalar, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve doğaya saygılı kalkınma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil, tüm Marmaris halkının ortak emeğinin bir sonucudur. Finalde de kentimizi en iyi şekilde temsil ederek, Türkiye’ye bu alanda birinciliği kazandırmak istiyoruz" dedi.