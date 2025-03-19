Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenler arasında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye soruşturma açıldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'liler Muğla'da, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Muğla'da Ekrem İmamoğlu'na destek eylemine biber gazıyla müdahale edildi



Polise tepki gösteren Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldıhttps://t.co/157sN2SdXw pic.twitter.com/FTA8JVaO7x — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025

EKOL TV'de yer alan habere göre topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesi'ne yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan arbede de biber gazı kullanıldı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Ünlü hakkında gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.