Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den Selimiye ve Söğüt'e ziyaret

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye ve Söğüt mahallelerini ziyaret ederek bölgedeki mevcut durumu yerinde inceledi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Ünlü, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bu bölgelerdeki hareketlilik artacak. Biz de bu süreci sorunsuz geçirmek adına mahallelerimizde sahadayız. Ekiplerimizle birlikte tespitlerimizi yaptık, çözüm odaklı adımlarımızı hızlıca atacağız" dedi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte mahalle ziyaretlerine hız verdi. Ekibiyle birlikte Selimiye ve Söğüt mahallelerini ziyaret eden Ünlü, bölgedeki mevcut durumu yerinde inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi ve acil çözüm gerektiren konularla ilgili birimlere talimat verdi.

"Amacımız, herkesin huzur içinde bir yaz geçirmesini sağlamak"

Altyapı, temizlik, ulaşım ve çevre düzenlemesi gibi konularda değerlendirmelerde bulunan Ünlü, bölgenin yaz aylarında artan nüfus yoğunluğuna en iyi şekilde hazırlanacağını belirterek, "Selimiye ve Söğüt, Marmaris’in en özel noktalarından. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bu bölgelerdeki hareketlilik artacak. Biz de bu süreci sorunsuz geçirmek adına mahallelerimizde sahadayız. Ekiplerimizle birlikte tespitlerimizi yaptık, çözüm odaklı adımlarımızı hızlıca atacağız. Amacımız, herkesin huzur içinde bir yaz geçirmesini sağlamak" dedi.

"Selimiyespor’un başarısı sadece sportif bir başarı değil"

Ünlü, Selimiye ziyaretinin ardından bu yıl şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e çıkan Selimiyespor’un kutlama programına katıldı. Mahalle sakinlerinin coşkusuna ortak olan Ünlü, "Selimiyespor’un başarısı sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda mahallenin birlik ve beraberliğinin bir göstergesi. Gençlerimizi, teknik heyeti, Selimiyespor Başkanı Cem Öztekin ile tüm kulüp yöneticilerini ve destek olan herkesi kutluyorum" diye konuştu.